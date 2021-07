Immigrati in fuga ad Agrigento: feriti due militari (Di sabato 17 luglio 2021) Gli stranieri hanno protestato per terminare la quarantena anti Covid a Villa Sikania e durante la fuga hanno travolto due agenti delle forze di sicurezza Leggi su ilgiornale (Di sabato 17 luglio 2021) Gli stranieri hanno protestato per terminare la quarantena anti Covid a Villa Sikania e durante lahanno travolto due agenti delle forze di sicurezza

Advertising

rioconcierge : RT @michelafinizio: L’Italia non ha solo il problema della fuga di cervelli. Perché non è in grado di attirare immigrati laureati https://t… - giuliog : RT @michelafinizio: L’Italia non ha solo il problema della fuga di cervelli. Perché non è in grado di attirare immigrati laureati https://t… - michelafinizio : L’Italia non ha solo il problema della fuga di cervelli. Perché non è in grado di attirare immigrati laureati… - giovannidalloli : L’Italia non ha solo il problema della fuga di cervelli. Perché non è in grado di attirare immigrati laureati - Carmela_oltre : RT @mariobianchi18: Il #13luglio 1990 la nave Vlora, costruita in Italia, riesce a raggiungere il porto di Brindisi con 4 mila albanesi in… -