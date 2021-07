Il Politecnico che verrà (forse) (Di sabato 17 luglio 2021) Pochi laureati per un tessuto imprenditoriale di assoluta eccellenza. L’intuizione, in fondo, è molto semplice, l’idea può essere di quelle che aiutano a fare notevoli passi avanti. Unindustria, Regione Lazio, La Sapienza, Roma Tor Vergata e Roma Tre hanno lanciato qualche giorno fa il Roma Technopole, un grande polo di eccellenza scientifica per la Capitale. L’obiettivo è inserire il progetto - che ha coinvolto i tre atenei pubblici della Capitale e 25 aziende nazionali e multinazionali - all’interno del Pnrr. La proposta nasce anche da una constatazione che va nella direzione opposta a quella che è la narrazione dominante della Capitale. Altro che solo dipendenti pubblici. In Lazio ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 17 luglio 2021) Pochi laureati per un tessuto imprenditoriale di assoluta eccellenza. L’intuizione, in fondo, è molto semplice, l’idea può essere di quelle che aiutano a fare notevoli passi avanti. Unindustria, Regione Lazio, La Sapienza, Roma Tor Vergata e Roma Tre hanno lanciato qualche giorno fa il Roma Technopole, un grande polo di eccellenza scientifica per la Capitale. L’obiettivo è inserire il progetto - che ha coinvolto i tre atenei pubblici della Capitale e 25 aziende nazionali e multinazionali - all’interno del Pnrr. La proposta nasce anche da una constatazione che va nella direzione opposta a quella che è la narrazione dominante della Capitale. Altro che solo dipendenti pubblici. In Lazio ...

Advertising

Bea_Mary84 : @federicod_6 Vedrai che a Torino ti troverai benissimo, é una città discreta ma che offre tante opportunità e il Po… - BettaCaregnato : RT @BettaCaregnato: Il Politecnico di Milano è capofila del progetto H2020 ARTERY, a cui collaborano @FondaPoliMi e Ospedale San Raffaele.… - grava1995 : @PoliTOnews È vero che non è facile, ma perché non si può fare passaggio tipo da 2° a 3° anno da altra Università a codesto Politecnico ?!? - MacchineEdili : RT @GruppoMollo: Il Politecnico di Torino ha selezionato Mollo Noleggio tra le 10 PMI piemontesi che negli ultimi anni si sono contraddisti… - Phil09068332 : @DonDie_Sospeso @i_fierr @dbollini @stebellentani @barrymansixty1 @ItaloTreno @LeFrecce Ovvio che il vaccino non de… -