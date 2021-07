Green pass: la libertà che divide (Di sabato 17 luglio 2021) Il governo italiano segue la strada di Emmanuel Macron, consentendo l’accesso a diversi servizi attraverso il Green pass. Nei prossimi giorni, si riunirà la cabina di regia, per concordare i dettagli e le modalità d’uso. A tal proposito le varie forze politiche non sono tutte favorevoli. Infatti è proprio il tema della libertà che divide. Leggi su periodicodaily (Di sabato 17 luglio 2021) Il governo italiano segue la strada di Emmanuel Macron, consentendo l’accesso a diversi servizi attraverso il. Nei prossimi giorni, si riunirà la cabina di regia, per concordare i dettagli e le modalità d’uso. A tal proposito le varie forze politiche non sono tutte favorevoli. Infatti è proprio il tema dellache

