F1 | si svolgeranno altre due qualifiche sprint quest’anno | una a Monza! Il calendario

(Di sabato 17 luglio 2021) Oggi l’autodromo di Silverstone sarà teatro della prima qualificadella storia della Formula Uno. L’esperimento comporta che la griglia di partenza del Gran Premio di Gran Bretagna programmato per domani venga stabilita tramite una mini-gara di 100 km da disputarsi oggi, al termine della quale verranno peraltro conferiti punti valevoli per il Mondiale (3 al primo, 2 al secondo, 1 al terzo). Si tratta, come detto, di un autentico test. Liberty Media ha saggiamente deciso di non effettuarne uno solo, ma di ripeterlodue volte nel corso del 2021. A meno di clamorosi ripensamenti, rivedremo larace o qualifica ...