F1 LIVE Qualifica Sprint GP Gran Bretagna: la diretta (Di sabato 17 luglio 2021) 1 di 2 Successiva Clicca qui per aggiornare la diretta Ottimo spunto di Verstappen, che prende la posizione su Hamilton. PARTITI! Giro di formazione al via. Gomme: Hamilton e Verstappen partono con ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di sabato 17 luglio 2021) 1 di 2 Successiva Clicca qui per aggiornare laOttimo spunto di Verstappen, che prende la posizione su Hamilton. PARTITI! Giro di formazione al via. Gomme: Hamilton e Verstappen partono con ...

Advertising

SkySportF1 : F1, GP Silverstone: qualifica Sprint in diretta live dalla Gran Bretagna. Libere 3 alle 13 #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : ?? Le Red Bull tornano davanti (-30 ?? ) ?? Le Ferrari montano gomma rossa LIVE ? - SkySportF1 : ?? VERSTAPPEN VOLA NELLE FP2 ?? Le Ferrari vanno fortissimo LIVE ? - PlanetR7_ : RT @SkySportF1: ?? CHE BATTAGLIA IN TESTA (5/17 ??) ? Una Ferrari in fondo al gruppo LIVE ? - SkySport : RT @SkySportF1: ?? CHE BATTAGLIA IN TESTA (5/17 ??) ? Una Ferrari in fondo al gruppo LIVE ? -