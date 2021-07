Cristante abbraccia Mourinho | ' Voglio una festa con la Roma'

(Di sabato 17 luglio 2021)- Pochi giorni di vacanza per recuperare energie dopo l'Europeo . Bryanha scelto forte dei Marmi per il relax con la compagna Selene , le gemelle Aurora e Victoria (4 mesi) e la ...

In questa intervista esclusivaracconta le sensazioni della sua prima grande vittoria e la voglia di fare il bis con la ...ManciniVialli e scoppia in lacrime/ Video, commozione dopo la vittoria Nel secondo tempo ... (546: solido in mezzo al manto erboso). JORGINHO 6.5. Il faro azzurro stringe i denti ...Intervista esclusiva all'azzurro fresco vincitore dell'Europeo con l'Italia di Mancini: «Abbiamo fatto felici gli italiani, però non deve finire qui: questa Nazionale non ha smesso di crescere. Ma anc ..."Poo po po po po poooo poo" cantavamo tutti nel 2006 per accompagnare la cavalcata mondiale dell'Italia. Dopo 15 anni gli azzurri ci hanno regalato un altro trionfo e questa volta più che una colonna ...