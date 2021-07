Bridge | «Odio Mancini | ero contento quando stava perdendo la finale»

(Di sabato 17 luglio 2021) L’ex terzino di Chelsea e Manchester City, Wayne, lancia un attacco a Roberto: le sue parole Wayne, ex terzino del Manchester City, usa parole dure pere per la vittoria dell’Europeo. Le sue dichiarazioni alla trasmissione The Big Stage di Bettingexpert riportate da Ilposticipo.it. «Vittoria Italia Euro 2020? Mi ha fatto davvero male perchè, tutti sanno che non provo amore per lui. Non direi che è il peggiore che io abbia mai avuto, ma tatticamente non è poi così bravo. per Ma quello che ha fatto è stato grande ed è una cosa che mi costa dire. La ...

Il Posticipo

Roberto Mancini è diventato l'eroe dell'Italia intera insieme ai suoi giocatori, protagonisti della splendida vittoria di Wembley che ha riportato gli azzurri sul tetto d'Europa dopo 53 anni.