Alluvione in Germania: oltre 130 morti. In Belgio sono 20 le vittime (Di sabato 17 luglio 2021) Cresce di ora in ora il bilancio delle vittime del maltempo in Germania , il Paese più colpito dalle alluvioni che hanno devastato anche Belgio, Olanda, Lussemburgo e Svizzera . Il bilancio totale ... Leggi su quotidiano (Di sabato 17 luglio 2021) Cresce di ora in ora il bilancio delledel maltempo in, il Paese più colpito dalle alluvioni che hanno devastato anche, Olanda, Lussemburgo e Svizzera . Il bilancio totale ...

petergomezblog : Germania, alluvione devasta due regioni: almeno 42 morti e decine di dispersi. Merkel: “È una catastrofe”. La minis… - lapoelkann_ : In queste ore una forte alluvione ha messo in ginocchio la Germania. Vorrei esprimere la vicinanza e la solidarietà… - PaolaTavernaM5S : Quanto sta accadendo in Germania, Belgio, Olanda e Lussemburgo lascia senza parole. “L’alluvione del secolo” sta pr… - lavestru : RT @pandadaria: Nel 87 proprio in questi giorni la Valtellina fu colpita da una grande alluvione che interessò quasi tutto il territorio. F… - saveriodigiova1 : RT @GiorgiaMeloni: Solidarietà a #Germania, #Belgio e #Olanda per la devastante alluvione che ha causato gravi danni e la morte di oltre 10… -