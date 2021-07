Alluvione, Germania e Belgio in ginocchio. Le vittime sono più di 150, centinaia i dispersi (Di sabato 17 luglio 2021) Berlino, 17 lug – Si aggrava il bilancio delle vittime – oltre 150 – dell’Alluvione che sta devastando in questi giorni Germania, Olanda, Belgio, Lussemburgo e Svizzera. centinaia i dispersi. Il Paese più colpito è la Germania dove il numero delle persone morte a causa delle alluvioni è salito a 133. In totale i morti in Europa sono 153. Lo riferiscono fonti ufficiali tedesche. La polizia di Coblenza ha fatto sapere che “secondo le ultime informazioni disponibili 90 persone hanno perso la vita” nella regione della Renania-Palatinato, una delle più colpite. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 17 luglio 2021) Berlino, 17 lug – Si aggrava il bilancio delle– oltre 150 – dell’che sta devastando in questi giorni, Olanda,, Lussemburgo e Svizzera.. Il Paese più colpito è ladove il numero delle persone morte a causa delle alluvioni è salito a 133. In totale i morti in Europa153. Lo riferiscono fonti ufficiali tedesche. La polizia di Coblenza ha fatto sapere che “secondo le ultime informazioni disponibili 90 persone hanno perso la vita” nella regione della Renania-Palatinato, una delle più colpite. ...

Ultime Notizie dalla rete : Alluvione Germania Alluvione in Germania, oltre 130 morti Sono più di 130 i morti in Germania a causa delle devastanti inondazioni che hanno colpito la zona occidentale del Paese. Lo riporta l'agenzia Dpa dopo che la polizia ha riferito stamani di almeno 90 morti nella regione di ...

In Germania un'alluvione di 'proporzioni storiche' Quella in Germania occidentale è un' alluvione di "proporzioni storiche" , come l'ha definita Armin Laschet , governatore del Nord Reno - Westfalia, uno dei due land tedeschi più colpiti dal disastro ambientale,...

Alluvioni in Germania, oltre cento morti e 1300 dispersi l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige Bruxelles. Von der Leyen accelera: «Agire subito il cambiamento climatico è già realtà» La Commissione Europea preme sull’acceleratore ma il fronte dei Paesi è tutt’altro che unito. Divide la proposta di creare un nuovo mercato di permessi di emissioni Gentiloni: sarà un percorso lungo ...

Maltempo in Europa, è un’ecatombe: 153 vittime di cui 133 nella sola Germania I soccorritori sono ancora a lavoro per ripulire la devastazione e prevenire ulteriori danni, ma nella contea di Ahrweiler, nella Germania occidentale, una delle aree più colpite, si temono più vittim ...

