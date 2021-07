Ufficiale | l’Empoli cede in prestito Zappella al Pescara

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 16 luglio 2021) Tramite comunicatodal proprio sito, l'Empoli annuncia il passaggio di Davidealcon la formula delcon obbligo di riscatto in caso di promozione del club abruzzese. "Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l'accordo con la Delfino1936 per la cessione a titolo temporaneo con obbligo di riscatto in caso di promozione degli abruzzesi del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Davide".