Ucciso in Afghanistan il Pulitzer Danish Siddiqui (Di venerdì 16 luglio 2021) Ucciso in Afghanistan Danish Siddiqui, reporter e fotoreporter di nazionalità indiana, che faceva parte di una squadra che ha condiviso un Premio Pulitzer nel 2018. Siddiqui lavorava per l'agenzia ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 luglio 2021)in, reporter e fotoreporter di nazionalità indiana, che faceva parte di una squadra che ha condiviso un Premionel 2018.lavorava per l'agenzia ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Reporter premio Pulitzer ucciso in Afghanistan. Danish Siddiqui lavorava per Reuters, stava seguendo gli scontri a… - ilpost : Danish Siddiqui, fotoreporter di Reuters e vincitore di un Premio Pulitzer, è stato ucciso in Afghanistan - _luigicontu : Ancora un giornalista ucciso mentre svolgeva la sua missione in #Afghanistan. Aveva vinto il #Pulitzer nel 2018. So… - palmerose : RT @martaserafini: Faceva parte del team Reuters che nel 2018 ha vinto il premio Pulitzer per la fotografia con i reportage sulla crisi dei… - AsiaNotizie : RT @Asiablog_it: ??#AFGHANISTAN ???? Danish Siddiqui @dansiddiqui è morto. Il giornalista della @Reuters vincitore del premio Pulizer è stato… -