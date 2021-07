The Voice Senior: Orietta Berti in giuria al posto di Albano e Jasmine Carrisi (Di venerdì 16 luglio 2021) Grandi novità per la nuova edizione di The Voice Senior: Orietta Berti arriva in giuria e occupa il posto lasciato vuoto da Albano e sua figlia Jasmine. Colpaccio per Antonella Clerici, che riesce così ad aggiudicarsi una delle artiste più amate e richieste del momento. Ecco l’anteprima di TvBlog. Leggi anche: Tutto su Orietta Berti:... Leggi su donnapop (Di venerdì 16 luglio 2021) Grandi novità per la nuova edizione di Thearriva ine occupa illasciato vuoto dae sua figlia. Colpaccio per Antonella Clerici, che riesce così ad aggiudicarsi una delle artiste più amate e richieste del momento. Ecco l’anteprima di TvBlog. Leggi anche: Tutto su:...

Advertising

zazoomblog : Curto cantautore a modo suo dalla vittoria a The Voice a quella di Musicultura. Adesso il nuovo disco e via col tou… - MMastrantuono : RT @bubinoblog: RAI1 SUPER POP: ORIETTA BERTI A THE VOICE SENIOR, MALGIOGLIO A TALE E QUALE SHOW - Cosmicpolitan_ : RT @bubinoblog: RAI1 SUPER POP: ORIETTA BERTI A THE VOICE SENIOR, MALGIOGLIO A TALE E QUALE SHOW - gianlu_79 : RT @bubinoblog: RAI1 SUPER POP: ORIETTA BERTI A THE VOICE SENIOR, MALGIOGLIO A TALE E QUALE SHOW - bubinoblog : RAI1 SUPER POP: ORIETTA BERTI A THE VOICE SENIOR, MALGIOGLIO A TALE E QUALE SHOW -