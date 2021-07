Temptation Island: Manuela e Stefano stanno ancora insieme? (Di venerdì 16 luglio 2021) Una coppia che sta facendo molto parlare di sé, è stata avvistata insieme, dopo la fine delle registrazioni di Temptation Island. Scopriamo insieme chi è. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@TemptationIsland official) Le coppie di questa edizione di Temptation Island stanno facendo molto discutere. Come, ad esempio, quella formata da Tommaso e Valentina, che hanno già lasciato l’isola, dopo che la fidanzata ... Leggi su formatonews (Di venerdì 16 luglio 2021) Una coppia che sta facendo molto parlare di sé, è stata avvistata, dopo la fine delle registrazioni di. Scopriamochi è. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@official) Le coppie di questa edizione difacendo molto discutere. Come, ad esempio, quella formata da Tommaso e Valentina, che hanno già lasciato l’isola, dopo che la fidanzata ...

Advertising

zazoomblog : Temptation Island: segnalazioni sospette su una concorrente - #Temptation #Island: #segnalazioni - glooit : Claudia e Ste dopo Temptation Island ritrovano l’intimità: “È tornata la passione, come all’inizio” leggi su Gloo… - DreamTeamCB : @stella87083758 Si in effetti anche Temptation Island era un programma di spessore?? Ed e' inutile dire 'non sapete… - MediasetPlay : Alessandro non credeva fosse possibile che Jessica si comportasse così, ma invece...rivedi su Mediaset Infinity tut… - Miriam28148673 : Temptation island è il trash di cui avevo bisogno per non pensare a #Marasli almeno per 2 ore -