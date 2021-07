Temptation Island, Manuela e Stefano stanno ancora insieme? La verità (Di venerdì 16 luglio 2021) Temptation Island continua la messa in onda delle nuove puntate. Il “viaggio nei sentimenti” per alcune coppie è già giunto al termine, ma per le restanti ancora in gioco continua a portare a galla anche scomode verità. E tra le coppie più chiacchierate di quest’edizione ci sono sicuramente Manuela e Stefano. I due hanno lamentato … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 16 luglio 2021)continua la messa in onda delle nuove puntate. Il “viaggio nei sentimenti” per alcune coppie è già giunto al termine, ma per le restantiin gioco continua a portare a galla anche scomode. E tra le coppie più chiacchierate di quest’edizione ci sono sicuramente. I due hanno lamentato … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

IsaeChia : Ste Socionovo e Claudia Venturini rivelano cosa è cambiato nella loro relazione dopo #TemptationIsland 9 e di cosa… - GiuseppeporroIt : Temptation Island, Manuela e Stefano sono ritornati insieme dopo il reality? La segnalazione #TemptationIsland - VicolodelleNews : ‘#TemptationIsland’ Cos’è successo dopo il falò tra #StefanoSocionovo e #ClaudiaVenturini? Si sposeranno? Per legge… - Pinco54741921 : RT @Ceruzinho: C’è differenza tra guardare e tifare l’Italia ad un evento o parlarne come se foste massimi esperti. E per gli occasionali,… - tweetnewsit : #TemptationIsland: Raffaella Mennoia rivela retroscena inediti. #MariaDeFilippi? Presente durante il falò… -