Taglio netto degli ingaggi: ecco la riduzione che vuole De Laurentiis (Di venerdì 16 luglio 2021) Il Napoli deve tagliare nettamente gli ingaggi. Ridurre gli stipendi è l’obiettivo principale del Napoli indicato da Aurelio De Laurentiis. Il presidente lo ha ribadito anche a Cristiano Giuntoli in un summit di mercato avuto prima che partisse la nuova stagione col ritiro a Dimaro. Taglio ingaggi Napoli: le cifre – Secondo quanto riferisce Il Mattino il Napoli vuole ridurre gli ingaggi di almeno 60 milioni di euro. Questo significa passare dagli attuale 150 milioni di euro di monte stipendi ai 90 milioni di euro. Una riduzione che difficilmente potrà avvenire in maniera ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 16 luglio 2021) Il Napoli deve tagliare nettamente gli. Ridurre gli stipendi è l’obiettivo principale del Napoli indicato da Aurelio De. Il presidente lo ha ribadito anche a Cristiano Giuntoli in un summit di mercato avuto prima che partisse la nuova stagione col ritiro a Dimaro.Napoli: le cifre – Secondo quanto riferisce Il Mattino il Napoliridurre glidi almeno 60 milioni di euro. Questo significa passare dagli attuale 150 milioni di euro di monte stipendi ai 90 milioni di euro. Unache difficilmente potrà avvenire in maniera ...

