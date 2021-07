Sondaggio Demos: Lega, FdI e Pd raccolti in un punto, M5S crolla al 15%. Draghi primeggia nel gradimento dei leader (Di venerdì 16 luglio 2021) La Lega è ancora davanti agli altri, ma ormai di poco, mezzo punto sopra FdI, che ha superato il 20%. Il Pd è sceso, seppur di poco, appena sotto il 20%. Tutti gli altri partiti sono più lontani L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 16 luglio 2021) Laè ancora davanti agli altri, ma ormai di poco, mezzosopra FdI, che ha superato il 20%. Il Pd è sceso, seppur di poco, appena sotto il 20%. Tutti gli altri partiti sono più lontani L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

lorepregliasco : Dati molto interessanti oggi su Repubblica, sondaggio Demos. Gradimento Draghi al 77% (!), governo al 74% (sopra an… - BomprezziMarco : RT @giorgiocerutti: Il sondaggio annienta il Movimento 5 Stelle e Giuseppe Conte. Mai nessuno come Mario Draghi - Il Tempo - Giovann00341278 : RT @giorgiocerutti: Il sondaggio annienta il Movimento 5 Stelle e Giuseppe Conte. Mai nessuno come Mario Draghi - Il Tempo - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @giorgiocerutti: Il sondaggio annienta il Movimento 5 Stelle e Giuseppe Conte. Mai nessuno come Mario Draghi - Il Tempo - florastr : RT @giorgiocerutti: Il sondaggio annienta il Movimento 5 Stelle e Giuseppe Conte. Mai nessuno come Mario Draghi - Il Tempo -