Roma, due giovani rom tentano di occupare una casa (Di venerdì 16 luglio 2021) L'ennesima occupazione abusiva Romana è stata sventata, ieri, in via Silvio Antoniano grazie all'intervento immediato dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma. Sono stati proprio i vicini a contattare i militar dopo aver sentito un trambusto provenire dal piano terra dello stabile. E il trambusto, al controllo dei militari, ha portato alla scoperta di due donne rom – di 20 e 33 anni – che stavano per insediarsi nell'appartamento del comune. Entrambe sono state denunciate, a piede libero, per invasione di edifici. su Il Corriere della Città.

