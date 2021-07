Riders Republic rinviato: ecco la nuova data di uscita, con una beta in arrivo – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 16 luglio 2021) Riders Republic è stato rinviato di quasi un paio di mesi, ma intanto c’è una nuova beta in arrivo nel prossimo periodo.. Anche Riders Republic è stato rinviato da Ubisoft, con una doppietta di brutte notizie per chi attente i suoi giochi di notevole entità, anche se in questo caso il posticipo è meno pesante, visto che la nuova data di uscita è fissata al 28 ottobre 2021. Il nuovo gioco di corse open world e Multiplayer, basato su vari sport estremi, quantomeno riuscirà ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 16 luglio 2021)è statodi quasi un paio di mesi, ma intanto c’è unainnel prossimo periodo.. Ancheè statoda Ubisoft, con una doppietta di brutte notizie per chi attente i suoi giochi di notevole entità, anche se in questo caso il posticipo è meno pesante, visto che ladiè fissata al 28 ottobre 2021. Il nuovo gioco di corse open world e, basato su vari sport estremi, quantomeno riuscirà ...

