Riccardo Marcuzzo pubblica dei messaggi piccanti e mostra una cosa richiestissima (Di sabato 17 luglio 2021) Riccardo Marcuzzo è tornato qualche mese fa con l'album Popclub. Tra il milione e mezzo di follower che lo seguono, ci sono non soltanto estimatori della sua musica, ma anche del suo bel faccino (e lo sa anche lui). Ieri l'artista ha provocato i fan pubblicando la foto del suo ventre chiedendo anche di fargli delle domande. Il risultato? Una sfilza di messaggi piccanti. C'è chi ha chiesto di vedere i piedi e chi si è offerto di fare qualche servizio non ben precisato. "Preghiamo insieme? Io mi metto in ginocchio e tu in piedi. Sono 1,60, ma per te 1,20". In ginocchio per 'pregare'? I fan di Riki con gli ...

