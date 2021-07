Real Madrid | spuntano altri audio di Perez | “Luis Figo è un figlio di p*****a”

(Di venerdì 16 luglio 2021) Continua a piovere sul bagnato per Florentino. El Confidencial ha infatti rilasciatoduein cui il presidente delinsulta delle persone. Questa volta le vittime sono state Guti e. Il patron dei blancos era stato duramente criticato per gli insulti rivolti a due bandiere del club come Raul e Casillas, ma anche a Mourinho e Ronaldo. Gli ultimi duediffusi recitano “Guti è un subnormale” e “è undi“. SportFace.

