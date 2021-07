Napoli | doppia seduta di allenamento | Spalletti divide gli azzurri in due gruppi

(Di venerdì 16 luglio 2021) Ilsi prepara in vista della stagione 2021/2022, con impegni in Serie A ed Europa League ad attendere gli. Lucianoha guidato unain data venerdì 16 luglio,ndo i componenti del club partenopeo presenti in duee procedendo con allenamenti specifici. Ritiro estivo sino a questo momento caratterizzato da esercizi di potenziamento muscolare e altri dettagliatamente impostati per favorire l’agilità; nello specifico, inoltre, centrocampisti e attaccanti hanno svolto alcune esercitazioni sulle possibili evoluzioni delle manovre ...

Il Napoli si prepara in vista della stagione 2021/2022, con impegni in Serie A ed Europa League ad attendere gli azzurri. Luciano Spalletti ha guidato una doppia seduta in data venerdì 16 luglio, divi ...
Secondo giorno di allenamento per il Napoli a Dimaro Folgarida ... Successivamente esercitazione tattica e chiusura con partitina a campo ridotto. Domani doppia seduta.