Mercato Juventus, Allegri dice no: il calciatore è incedibile per la società

Mercato Juventus – Chiesa è incedibile. Il presente e futuro della nazionale italiana e della Juventus è la base da cui ripartire, proprio per questo motivo la Vecchia Signora non intende sedersi nemmeno al tavolo delle trattative. Chiesa dopo lo scoppiettante europeo da protagonista, vinto con gol decisivi anche e soprattutto del campione azzurro, è diventato il primo desiderio dei big club esteri.

Mercato Juventus, Chiesa è incedibile

Fra le tante società interessate spiccano big della premier e della Bundesliga come il Bayern Monaco.

