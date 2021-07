Lorella Cuccarini rompe il silenzio su Raffaella Carrà dopo le critiche ricevute (Di venerdì 16 luglio 2021) La showgirl romana su Instagram: "Come rispondo? La vita è troppo breve per portare rancori inutili e a volte si sbaglia" Leggi su comingsoon (Di venerdì 16 luglio 2021) La showgirl romana su Instagram: "Come rispondo? La vita è troppo breve per portare rancori inutili e a volte si sbaglia"

Advertising

gayit : Lorella Cuccarini replica alle polemiche per il ricordo di Raffaella Carrà: 'Chi ha preferito criticare dimostra po… - pensieronews : Lorella Cuccarini: Giulia Stabile per me è… - twittantoridi : RT @bubinoblog: LORELLA CUCCARINI: LE CRITICHE AL MIO CORDOGLIO PER RAFFAELLA? POCHEZZA E MANCANZA DI RISPETTO - twittantoridi : RT @fabiofabbretti: Lorella Cuccarini tuona: «Il messaggio a Raffaella era sacrosanto· Chi ha criticato ha dimostrato pochezza e mancanza d… - fanpage : Lorella Cuccarini spiega il suo ultimo messaggio a #RaffaellaCarra -