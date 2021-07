Loki | annunciata la sua presenza in Doctor Strange 2

(Di venerdì 16 luglio 2021) L‘Hollywood Reporter, ha affermato che l’attore di(Tom Hiddleston), potrebbe apparire nel nuovo film Marvelin The Multiverse of Madness La notizia dev’essere ancora confermata dalla compagnia Marvel Studios, ma la rivista afferma che il Dio dell’inganno dovrebbe apparire nella prossima avventura di. Recentemente è finita da poco la serie “” con Tom Hiddleston che è diventato un amato e riconosciuto villain, facendosi notare con la saga Thor e Avengers. La serie ha ricevuto un ampio consenso e lo sceneggiatore Michael Waldron, ha inoltre ...

...Gabriele Piovanelli Cinema Serie TV 2 minuti fa 1 min lettura L'intera serie di Disney Plussi ... Con la prima stagione appena conclusa e un'seconda stagione in programma presso i Marvel ...E poivede la statua di Colui che rimane, che ora ricorda moltissimo il Kang dei fumetti: è ...dalla scena post - credits . Colui che rimane è Kang il Conquistatore? Non è semplice ...Loki tornerà con la Stagione 2 su Disney+, l'annuncio è stato fatto con un escamotage narrativo all'interno dell'ultimo episodio.. Loki tornerà con la Stagione 2. Marvel ha delegato l'annuncio ad ...Per ‘WandaVision’, la prima serie che ha dato il via alla Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, non sono previsti nuovi episodi ...