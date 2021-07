Libero De Rienzo: le reazioni alla sua morte, da Stefano Accorsi a Edoardo Leo (Di venerdì 16 luglio 2021) Le reazioni sui social alla morte improvvisa di Libero De Rienzo: i post di attori, attrici e registi, da Stefano Accorsi a Edoardo Leo, da Vanessa Incontrada a Nicolangelo Gelormini, che lo aveva diretto in Fortuna. Piene di dolore ed incredulità sono le reazioni sui social degli attori e dei registi, tra cui Stefano Accorsi ed Edoardo Leo, alla prematura morte di Libero De Rienzo, trovato senza vita nella sua casa di Roma ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 16 luglio 2021) Lesui socialimprovvisa diDe: i post di attori, attrici e registi, daLeo, da Vanessa Incontrada a Nicolangelo Gelormini, che lo aveva diretto in Fortuna. Piene di dolore ed incredulità sono lesui social degli attori e dei registi, tra cuiedLeo,prematuradiDe, trovato senza vita nella sua casa di Roma ...

Advertising

Corriere : Morto d’infarto l’attore Libero De Rienzo, aveva 44 anni - sscnapoli : La SSC Napoli partecipa al dolore della famiglia De Rienzo per la scomparsa di Libero. - ciropellegrino : Volevo ringraziare @SianiPaolo per il suo ricordo, dolcissimo, di #liberoderienzo . - Rosyfree74 : RT @ciropellegrino: È morto Libero De Rienzo. Notizia orribile - Penelope19152 : RT @mesmeri: Oddio ma è morto Libero De Rienzo. L’attore che ha detto la battuta più vera della storia ossia “A me stanno sul culo quasi tu… -