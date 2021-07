Laribi alla Reggina | ora è ufficiale

(Di venerdì 16 luglio 2021) Tutto confermato, laha annunciato l’acquisto del centrocampista Karimcome avevamo riportato in esclusiva. Questo il comunicato:1914 comunica di aver raggiunto un accordo con l’Hellas Verona FC per il trasferimento di Karim. Il centrocampista, classe 1991, approda in riva allo Stretto a titolo definitivo, dopo aver firmato un contratto fino al 30 giugno 2023. A Karim un caloroso benvenuto nella grande famiglia amaranto. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

HellasLive : Ufficiale. #Laribi a titolo definitivo alla Reggina -

Ultime Notizie dalla rete : Laribi alla

Sport Mediaset

Commenta per primo Attraverso un comunicato ufficiale, la Reggina ha annunciato: 'Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con l'Hellas Verona FC per il trasferimento di Karim. Il centrocampista, classe 1991, approda in riva allo Stretto a titolo definitivo, dopo aver firmato un contratto fino al 30 giugno 2023. A Karim un caloroso benvenuto nella grande famiglia ......del nuovo allenatore? Siamo andatiscoperta, uno per uno, di tutti loro. Di seguito gli approfondimenti per ognuno. Estro, tecnica e grande calcio al servizio della Reggina: chi è Karim, ..."Reggina, da sistemare otto non convocati", scrive Lorenzo Vitto su Gazzetta dello Sport. "Parte ufficialmente questa mattina la nuova stagione della Reggina. Arrivati ieri sera ...Siamo andati alla scoperta, uno per uno, di tutti loro. Di seguito gli approfondimenti per ognuno. Estro, tecnica e grande calcio al servizio della Reggina: chi è Karim Laribi, l’uomo specializzato in ...