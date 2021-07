Lamborghini, il lavoro è benessere. "Operai attenti a emozioni e sonno" (Di venerdì 16 luglio 2021) La casa automobilistica propone ai dipendenti un programma per migliorare stili di vita e alimentazione . Uno studio di Harvard dimostra che chi è motivato rende di più: la produttività aumenta del 31%... Leggi su quotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) La casa automobilistica propone ai dipendenti un programma per migliorare stili di vita e alimentazione . Uno studio di Harvard dimostra che chi è motivato rende di più: la produttività aumenta del 31%...

