La sindrome e il vaccino (Di venerdì 16 luglio 2021) Su tantissime testate giornalistiche, italiane e non, nei giorni scorsi si è titolato su una sindrome neurologica che potrebbe manifestarsi dopo la vaccinazione con il vaccino J&J. Titolava ANSA: sindrome neurologica dopo J&J sotto la lente Ema Subito dopo il titolone spiegavano: E’ malattia rara Guillain-Barrè. Fda la indica in scheda vaccino Tutto corretto, tutto vero, quello che manca è spiegare che già nella scheda della sindrome sul sito del National Institute of Neurological disorders and stroke è presente l’avviso che: Most cases usually start a few days or weeks following a respiratory or ... Leggi su butac (Di venerdì 16 luglio 2021) Su tantissime testate giornalistiche, italiane e non, nei giorni scorsi si è titolato su unaneurologica che potrebbe manifestarsi dopo la vaccinazione con ilJ&J. Titolava ANSA:neurologica dopo J&J sotto la lente Ema Subito dopo il titolone spiegavano: E’ malattia rara Guillain-Barrè. Fda la indica in schedaTutto corretto, tutto vero, quello che manca è spiegare che già nella scheda dellasul sito del National Institute of Neurological disorders and stroke è presente l’avviso che: Most cases usually start a few days or weeks following a respiratory or ...

