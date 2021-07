Junior Cally va in rehab: il rapper è dipendente dal sesso e dall’alcol (Di venerdì 16 luglio 2021) La confessione di Junior Cally Da alcuni anni a questa parte uno dei rapper italiani più amati dai giovani, e non solo, è Junior Cally. L’artista dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2020 ha convinto ancora di più il pubblico, e a oggi è uno dei nomi del momento. Solo poche ore fa Antonio L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 16 luglio 2021) La confessione diDa alcuni anni a questa parte uno deiitaliani più amati dai giovani, e non solo, è. L’artista dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2020 ha convinto ancora di più il pubblico, e a oggi è uno dei nomi del momento. Solo poche ore fa Antonio L'articolo proviene da Novella 2000.

IsaeChia : Junior Cally, ex fidanzato di Valentina Dallari: “Sono alcolista, anche il sesso è diventato una malattia, ho preso… - Diregiovani : #JuniorCally racconta il suo percorso in un nuovo disco dal titolo #Unpassoprima: un progetto senza filtri per parl… - zazoomblog : Junior Cally in terapia: Sono alcolizzato. E col sesso... - #Junior #Cally #terapia: - MeglioNotizie : Junior Cally, in rehab prima del nuovo album - ReTwitStorm_ita : “Devo #Fermarmi”. Il #Cantante #Italiano in #Clinica per #Disintossicarsi: “#Prima che sia #Troppo tardi”… -