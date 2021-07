Incendio all’anfiteatro di Pozzuoli, sindaco Figliolia: “Uno strappo al cuore” (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “In queste ore si è verificato un Incendio all’interno dell’Anfiteatro Flavio. Uno strappo al cuore per noi puteolani e per tutti quelli che amano il nostro patrimonio archeologico”. Così, in una nota, il sindaco di Pozzuoli (Napoli), Vincenzo Figliolia. “Si è a lavoro per ricostruire quanto avvenuto e per la ricognizione dei danni – sottolinea – Su questo sito e sui tanti altri presenti in città si sta lavorando con progetti, in rete con il Mibact e con il Parco archeologico dei Campi Flegrei, responsabili del circuito. Siamo stati sempre presenti, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “In queste ore si è verificato unall’interno dell’Anfiteatro Flavio. Unoalper noi puteolani e per tutti quelli che amano il nostro patrimonio archeologico”. Così, in una nota, ildi(Napoli), Vincenzo. “Si è a lavoro per ricostruire quanto avvenuto e per la ricognizione dei danni – sottolinea – Su questo sito e sui tanti altri presenti in città si sta lavorando con progetti, in rete con il Mibact e con il Parco archeologico dei Campi Flegrei, responsabili del circuito. Siamo stati sempre presenti, ...

Advertising

Corriere : Pozzuoli, in fiamme l’Anfiteatro Flavio: distrutte gradinate in legno - Corriere : Pozzuoli, in fiamme l’Anfiteatro Flavio: distrutte gradinate in legno - CronacaFlegrea : Avviate indagini sull’incendio all’Anfiteatro di Pozzuoli «Uno strappo al cuore» – LE FOTO - cuba98w : RT @ilpost: C’è un incendio all’interno dell’anfiteatro di Pozzuoli, uno dei meglio conservati al mondo - anteprima24 : ** #Incendio all'#Anfiteatro di #Pozzuoli, sindaco Figliolia: 'Uno strappo al cuore' ** -