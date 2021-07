Il consensi che crollano | l' amore per Conte e la sfiducia in Grillo Cosa ci dicono i sondaggi sul M5s

(Di venerdì 16 luglio 2021) I, si sa, hanno un margine d'errore ma servono a scattare un'istantanea di quello che si muove in un calderone politico che torna a confrontarsi e a dividersi. E la fotografia del Movimento 5 stelle che esce da quelli di questa settimana è molto chiara. La Supermedia di YouTrend/Agi sulle intenzioni di voto mostra il crollo del M5s, che nelle ultime due settimane ha perso oltre un punto e mezzo (meno 1,7 per cento) precipitando al 15 per cento dei. Quasi tutti gli altri partiti, segnala l'agenzia, restano sostanzialmente stabili: "basta questo a dimostrare come il dato del M5S non sia un’oscillazione statistica casuale, ma la fotografia ...

per il M5s sono in crollo verticale: piùdimezzati se si paragona il dato di oggi a quello delle politiche 2018. Il sondaggio di Demos per l'Atlante Politico pubblicato oggi su ...... e preoccupante, emorragia di. I big parlano di nuovi orizzonti, di rinnovati traguardi da ... infatti, tra il Garante ed il leader in pectore volavano stracci, con un Grillo scatenato...Lo scontro tra l'ex premier e il Garante lascia un Movimento sfibrato e più che dimezzato nei gradimenti rispetto alle elezioni politiche del 2018 ...Paolo Damilano avanti al primo turno grazie al traino della Lega, Stefano Lo Russo in grado di ribaltare i rapporti di forza in un più che probabile ballottaggio, intercettando i voti di indecisi, que ...