Giallo a Roma: somalo trovato morto sul fondo di una piscina di una onlus di Formello (Di venerdì 16 luglio 2021) Il corpo ormai senza vita di un 33enne somalo è stato trovato sul fondo della piscina di una onlus in zona Formello. A dare l’allarme lo stesso dirigente della struttura che, accortosi dell’uomo in acqua, lo ha recuperato nel tentativo di salvarlo. E’ successo intorno alle 16,30 di ieri, nella piscina dell’associazione in via del Frantoio, a Formello. Sul posto, chiamati dal 118, i militari della locale stazione e del nucleo radiomobile Cassia impegnati nelle indagini. Da un primo esame effettuato sul cadavere, ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 16 luglio 2021) Il corpo ormai senza vita di un 33enneè statosuldelladi unain zona. A dare l’allarme lo stesso dirigente della struttura che, accortosi dell’uomo in acqua, lo ha recuperato nel tentativo di salvarlo. E’ successo intorno alle 16,30 di ieri, nelladell’associazione in via del Frantoio, a. Sul posto, chiamati dal 118, i militari della locale stazione e del nucleo radiomobile Cassia impegnati nelle indagini. Da un primo esame effettuato sul cadavere, ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, ...

