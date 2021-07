Gallipoli-Alezio: auto della turista 26enne in panne, in due tentano lo stupro Si erano fermati dicendo di offrire aiuto alla donna (Di venerdì 16 luglio 2021) La giovane donna ha denunciato ai carabinieri la tentata violenza sessuale. turista 26enne si è ritrovata ferma sulla strada Gallipoli-Alezio a causa di un guasto della macchina. Due uomini si sono fermati offrendole aiuto ma in realtà hanno tentato di abusare della donna. Sono stati messi in fuga dal sopraggiungere di altre automobili. I militari sono impegnati per individuare i due violentatori. L'articolo Gallipoli-Alezio: auto della ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 16 luglio 2021) La giovaneha denunciato ai carabinieri la tentata violenza sessuale.si è ritrovata ferma sulla stradaa causa di un guastomacchina. Due uomini si sonooffrendolema in realtà hanno tentato di abusare. Sono stati messi in fuga dal sopraggiungere di altremobili. I militari sono impegnati per individuare i due violentatori. L'articolo...

piazzasalento : Ragazza in panne con l’aiuto: in due fingono di aiutarla ma tentano di violentarla. Notte di paura sulla Gallipoli-… - Telebari : Ragazza con auto in panne tra Alezio e Gallipoli, in due offrono aiuto e poi tentano di violentarla. Indagini in co… - iolanda_pitti : RT @NoiNotizie: Gallipoli-Alezio (#Lecce): auto della turista 26enne in panne, in due tentano lo stupro - NoiNotizie : Gallipoli-Alezio (#Lecce): auto della turista 26enne in panne, in due tentano lo stupro -