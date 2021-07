Focolaio in un pub dopo Italia-Belgio: 91 contagiati (Di venerdì 16 luglio 2021) Sono 91, ad oggi, le persone risultate positive al Covid dopo avere assistito in un pub a Roma, nella zona di Monteverde, la partita dei campionati Europei di calcio tra Italia e Belgio. In due settimane il dato, in base a quanto rende noto l’Asl Roma 3, è passato da 16 contagiati agli oltre novanta L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 16 luglio 2021) Sono 91, ad oggi, le persone risultate positive al Covidavere assistito in un pub a Roma, nella zona di Monteverde, la partita dei campionati Europei di calcio tra. In due settimane il dato, in base a quanto rende noto l’Asl Roma 3, è passato da 16agli oltre novanta L'articolo

Advertising

Corriere : A Roma focolaio legato alla partita dell’Italia vista in un pub nel quartiere Monteverde: già 73 casi - RobertoRenga : RT @CalcioFinanza: Focolaio Covid in un pub a Roma dopo Italia-Belgio: 91 contagiati - AndreaZeoli : RT @CalcioFinanza: Focolaio Covid in un pub a Roma dopo Italia-Belgio: 91 contagiati - mocettast : RT @fattoquotidiano: Covid, focolaio a Monteverde a Roma dopo la partita Italia-Belgio vista in un pub: oltre 70 contagi. Quasi tutti hanno… - sportli26181512 : #Notizie #Onefootball Focolaio in un pub dopo Italia-Belgio: 91 contagiati: Sono 91, ad oggi, le persone risultate… -