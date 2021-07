Covid | 2 898 casi e 11 morti Brusaferro | «L’età dei contagi è 28 anni | dei ricoveri 50 anni»

(Di venerdì 16 luglio 2021) Sono stati 2.898 i nuovidiin Italia nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 2.455. Dunque, si conferma il trend di crescita neie anche per quanto riguarda i decessi oggi i numeri sono in aumento: 11 a fronte dei 9 di ieri. Intanto, l’Istituto superiore di Sanità ha divulgato l’identikit anagrafico dei nuoviati e ricoverati:mediana per la diagnosi è di 28e dei ricoverati è di 50: in aumento nuovie terapie intensive I tamponi ieri sono stati 205.602 ...

Roma, 16 luglio 2021 - Se l'aumento dei contagi Covid (oggi 2.898 casi e 11 decessi) non si accompagna a una maggiore pressione sugli ospedali (sono 161 i pazienti in terapia intensiva e 1.088 i ricoverati)