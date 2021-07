"Come Pizarro", Spalletti è convinto! (Di venerdì 16 luglio 2021) Secondo Luciano Spalletti potrà essere Diego Demme a svolgere il compito che era di David Pizarro nella prima esperienza romana dell'allenatore. Il centrocampista cileno si fece conoscere in Italia per le sue qualità nella visione di gioco, che portò poi anche nella Fiorentina di Montella. Ecco le parole dell'allenatore sul paragone tra i due: "Demme può diventare Come Pizarro alla Roma? Secondo me lo è già. Sa abbinare il gioco corto con qualche lancio". "Gli ho detto che in Inghilterra danno un premio a chi gira più la testa nelle partite e se lo fanno in Italia lui non lo vince. Deve guardare pure dove non vede, ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 16 luglio 2021) Secondo Lucianopotrà essere Diego Demme a svolgere il compito che era di Davidnella prima esperienza romana dell'allenatore. Il centrocampista cileno si fece conoscere in Italia per le sue qualità nella visione di gioco, che portò poi anche nella Fiorentina di Montella. Ecco le parole dell'allenatore sul paragone tra i due: "Demme può diventarealla Roma? Secondo me lo è già. Sa abbinare il gioco corto con qualche lancio". "Gli ho detto che in Inghilterra danno un premio a chi gira più la testa nelle partite e se lo fanno in Italia lui non lo vince. Deve guardare pure dove non vede, ...

