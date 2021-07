Cinque giorni di accesso libero agli hub vaccinali di Chiuduno e Dalmine per il personale scolastico (Di venerdì 16 luglio 2021) Aprono sabato 17 luglio e proseguiranno fino al 21 luglio compreso le vaccinazioni anti Covid-19 per il personale della scuola. Insegnanti e personale non docente potranno accedere senza prenotazione ai centri vaccinali di Chiuduno e Dalmine dalle 8 alle 20: basterà presentare la tessera sanitaria e un’autocertificazione che garantisca l’appartenenza alla categoria di insegnante/operatore scolastico. Il vaccino previsto per la somministrazione è Moderna (con richiamo a quaranta giorni, quindi a inizio settembre). “L’auspicio è che i circa 5.000 tra insegnanti e ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 16 luglio 2021) Aprono sabato 17 luglio e proseguiranno fino al 21 luglio compreso le vaccinazioni anti Covid-19 per ildella scuola. Insegnanti enon docente potranno accedere senza prenotazione ai centrididalle 8 alle 20: basterà presentare la tessera sanitaria e un’autocertificazione che garantisca l’appartenenza alla categoria di insegnante/operatore. Il vaccino previsto per la somministrazione è Moderna (con richiamo a quaranta, quindi a inizio settembre). “L’auspicio è che i circa 5.000 tra insegnanti e ...

