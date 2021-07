Chicago P D 7 debutta oggi su Italia1 e si lancia subito nel maxi crossover del 23 luglio

(Di venerdì 16 luglio 2021) Preparate una mega vaschetta di pop corn perchéP.D. 7suma già la prossima settimana si troverà ad accelerare visto che andranno in onda ben quattro episodi, compreso quello che sarà parte integrante delconFire 8 (in onda al mercoledì su) e conMed (che slitta invece ad agosto). L’appuntamento la prossima settimana sarà con gli episodi 4, 5, 6 e 7, salvo cambiamenti. Ilche metterà insieme le tre serie firmate da Dick Wolf vedrà ...

Ultime Notizie dalla rete : Chicago debutta

Dopo una lunga attesa,Fire 8su Italia1 oggi, 14 luglio , con i primi tre episodi della serie ed un addio sconvolgente. Chi ha già seguito la programmazione americana sa bene di chi stiamo parlando ma tutti ...AnticipazioniPD su Italia1, anticipazioni prima puntata: Hank Voight ha ucciso Kelton? Debutterà venerdì 16 luglio, in prima visione in chiaro, la settima stagione diPD . A partire dalle 21:25 Italia1 trasmetterà, infatti, i primi tre dei venti episodi che compongono la nuova edizione. In particolare, la narrazione riprenderà dagli enormi cliffhanger che ...Assente dai palinsesti di Italia1 dal 18 agosto 2020, quando la rete ha trasmesso il finale della sesta stagione, Chicago P.D. 7 debutterà questa sera, venerdì 16 luglio, con i primi tre episodi della ...(LaPresse) – Tre canguri di Bennett hanno fatto il loro debutto pubblico allo zoo di Brookfield vicino a Chicago dove sono nati alla fine dell’anno scorso. Alla nascita i cuccioli sono minuscoli e ...