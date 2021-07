Cashback, al via i rimborsi. Le risorse risparmiate con lo stop destinate a un Fondo per gli ammortizzatori sociali (Di venerdì 16 luglio 2021) «La classifica per questo periodo è chiusa». Questo il messaggio che appare sull’app Io alla sezione Super Cashback. Dunque i nomi dei fortunati che si sono aggiudicati i 1.500 euro di premio si conoscono già. Per entrare in classifica servivano almeno 787 transazioni da effettuare nell’arco di sei mesi, da gennaio a giugno 2021, così da aggiudicarsi il Super Cashback che verrà accreditato, direttamente sul proprio conto corrente, entro il 30 novembre 2021. Sul premio da 1.500 euro, però, se ne sono dette di tutti i colori e c’è chi ha sperimentato diverse strategie ‘furbette’: da chi ha deciso di recarsi più volte al supermercato per frammentare le spese ... Leggi su open.online (Di venerdì 16 luglio 2021) «La classifica per questo periodo è chiusa». Questo il messaggio che appare sull’app Io alla sezione Super. Dunque i nomi dei fortunati che si sono aggiudicati i 1.500 euro di premio si conoscono già. Per entrare in classifica servivano almeno 787 transazioni da effettuare nell’arco di sei mesi, da gennaio a giugno 2021, così da aggiudicarsi il Superche verrà accreditato, direttamente sul proprio conto corrente, entro il 30 novembre 2021. Sul premio da 1.500 euro, però, se ne sono dette di tutti i colori e c’è chi ha sperimentato diverse strategie ‘furbette’: da chi ha deciso di recarsi più volte al supermercato per frammentare le spese ...

