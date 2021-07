Calciomercato | Psg Anche Pogba e Theo Hernandez nel mirino

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Donnarumma è ufficialmente un calciatore del #PSG - Gazzetta_it : #Donnarumma, per il Psg l'affare del decennio. E per gli altri solo rimpianti La borsa di Pedullà #Euro2020 - DiMarzio : #Calciomercato | #Ufficiale l'arrivo di Sergio #Ramos al #PSG: ha firmato un biennale - Gardenia11_1 : RT @HCE__: Mi avete criticato molto su GD, l'avevo messo in preventivo, ci sta, rispetto ogni giudizio, i giudizi di ieri restano, ma se le… - CalcioRepublic : #Psg, l’entourage di #Mbappé ha fatto una richiesta al Real Madrid -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Psg

Due operazioni complicate con la prima più difficile della seconda, ma quando ilscende in campo per un giocatore le carte in tavola possono cambiare rapidamente. . mra/ari/red 16 - Lug - 21 14:...Un messaggio criptico lanciato poi nel commento alla sua foto in cui, con il bicchiere in mano, la moglie dell'attaccante ex - Inter e oggi al, Mauro Icardi, 'Brindo a me, a voi e a tutto quello ...Infatti, dopo l’addio di Achraf Hakimi, ceduto al PSG per circa 70 milioni bonus compresi, e l’acquisto a parametro zero di Hakan Calhanoglu, l’Inter è pronta a chiudere altre operazioni. Nelle ...Il Psg prova ad affondare il colpo per Theo Hernandez: nuova offerta di Leonardo al MilanIl Paris Saint-Germain ha già portato a termine dei colpi ...