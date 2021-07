Calcio: in Serie A bandite le maglie verdi dalla stagione 2022-2023 (Di venerdì 16 luglio 2021) Secondo l’idea della Lega Serie A, la mimetizzazione delle maglie con il campo è qualcosa che è meglio evitare per il futuro. E allora ecco la decisione: non ci saranno più maglie verdi, da parte delle società, dalla stagione 2022-2023 in poi. La questione, però, si scontra anche con un fatto puramente pratico: alcune società, come il Sassuolo, il verde ce l’hanno nei colori sociali. In questo caso, la realtà dice che il verde parziale può essere ancora un’opzione. Sarà invece vietata la produzione di maglie come le terze che si sono viste ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 luglio 2021) Secondo l’idea della LegaA, la mimetizzazione dellecon il campo è qualcosa che è meglio evitare per il futuro. E allora ecco la decisione: non ci saranno più, da parte delle società,in poi. La questione, però, si scontra anche con un fatto puramente pratico: alcune società, come il Sassuolo, il verde ce l’hanno nei colori sociali. In questo caso, la realtà dice che il verde parziale può essere ancora un’opzione. Sarà invece vietata la produzione dicome le terze che si sono viste ...

