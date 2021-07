Benvenuti nel Delucastan

Leggi su panorama

(Di venerdì 16 luglio 2021) Ne ha per il ministro Roberto Speranza e per il generale Francesco Paolo Figliuolo. Il governatore della Campania gestisce la sua regione come una vera entità nazionale. E tiene a distinguersi: ecco che, attraverso le famigerate dirette Facebook, vieta l'asporto di cibo dopo le 22. Ma il coprifuoco non c'è più... Istruzioni di viaggio per il turista che si trovi a passare per il «», la libera - si fa per dire - repubblica del presidente campano, Vincenzo De Luca. Territorio di 13.590 kmq con circa sei milioni di abitanti dove le leggi italiane, per una misteriosa forza gravitazionale, vengono risucchiate in un buco nero e sostituite da ordinanze regionali ...