Atletica, Europei Under 20: Benati argento sui 400, Meluzzo bronzo nei 100. Prime medaglie per l’Italia (Di venerdì 16 luglio 2021) A Tallinn (Estonia) è andata in scena la seconda giornata degli Europei Under 20 di Atletica leggera. Arrivano soddisfazioni per l’Italia, che festeggia le Prime medaglie in questa rassegna continentale di categoria. Lorenzo Benati si è messo al collo l’argento sui 400 metri, togliendo tre centesimi al suo personale: 46.72 per il romano, convocato per le imminenti Olimpiadi di Tokyo, che chiude alle spalle del britannico Edward Faulds (45.72). Matteo Meluzzo esulta per il bronzo sui 100 metri: 10.31 (+1,3 m/s di vento ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 luglio 2021) A Tallinn (Estonia) è andata in scena la seconda giornata degli20 dileggera. Arrivano soddisfazioni per, che festeggia lein questa rassegna continentale di categoria. Lorenzosi è messo al collo l’sui 400 metri, togliendo tre centesimi al suo personale: 46.72 per il romano, convocato per le imminenti Olimpiadi di Tokyo, che chiude alle spalle del britannico Edward Faulds (45.72). Matteoesulta per ilsui 100 metri: 10.31 (+1,3 m/s di vento ...

Advertising

siracusaoggi : (Europei U20 di atletica, splendido bronzo per il siracusano Matteo Melluzzo) - - JakobBara : RT @atleticaitalia: #atletica MELLUZZO BRONZO EUROPEO! ?? ?? A #Tallinn2021 terzo posto nei 100 per Matteo Melluzzo con 10.31 (+1.3) - Prima… - JakobBara : RT @atleticaitalia: #atletica BENATI D'ARGENTO!!! ?? ???? Lorenzo Benati secondo agli Europei U20 di #Tallinn2021 nei 400 metri con il person… - sportface2016 : #Atletica #Europei Under 20, #Melluzzo di bronzo: 'Ce l'ho messa tutta, step per fare sempre meglio' - flamminiog : RT @atleticaitalia: #atletica BENATI D'ARGENTO!!! ?? ???? Lorenzo Benati secondo agli Europei U20 di #Tallinn2021 nei 400 metri con il person… -