Anticipazioni Le Storie di Quarto Grado, stasera 16 luglio in tv: Denise Pipitone e Saman Abbas

Torna il classico appuntamento del venerdì con Le Storie di Quarto Grado, il programma su Rete 4 con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Le Storie di Quarto Grado, stasera 16 luglio in tv: il caso di Saman Abbas

Il programma tornerà ad occuparsi del caso di Saman Abbas, la giovane 18enne di origini pakistane scomparsa nel nulla il 30 aprile scorso da Novellara. Chi indaga crede sia stata uccisa dallo zio. La famiglia, infatti, non avrebbe accettato il fatto che la ragazza avesse detto di ...

