Alitalia | Ita dice addio a Millemiglia e annuncia un nuovo programma fedeltà

Advertising

fattoquotidiano : Inizia nel segno dei tagli e delle polemiche l’era di Italia Trasporto Aereo (Ita), il vettore erede di Alitalia. I… - Ariel48536344 : RT @fattoquotidiano: Inizia nel segno dei tagli e delle polemiche l’era di Italia Trasporto Aereo (Ita), il vettore erede di Alitalia. Il c… - Giovann00341278 : RT @AndreaGiuricin: La mia analisi sul futuro di #Alitalia #ITA per @ilfoglio_it un futuro che rischia di costare caro al contribuente. htt… - Lukyluke311 : RT @Michele_Arnese: La nuova Ita spiccherà il volo il prossimo 15 ottobre con una flotta dimezzata di 52 aerei e con soli 2.800 dipendenti… - AlfaroliMarco : RT @fattoquotidiano: Inizia nel segno dei tagli e delle polemiche l’era di Italia Trasporto Aereo (Ita), il vettore erede di Alitalia. Il c… -

Ultime Notizie dalla rete : Alitalia Ita

Cambi al vertice in casa Recordati. In seguito all'addio di Alfredo Altavilla, che diventerà presidente di, la nuova compagnia aerea che prenderà il posto di, il gruppo farmaceutico riorganizza la Governance. Rob Koremans sarà il nuovo amministratore delegato , mentre Andrea Recordati, ...La nuova, non erediterà Millemiglia , che sarà sostituito da un nuovo programma di fidelizzazione dedicato ai clienti. Lo annuncia la stessa società dopo l'accordo raggiunto con la Commissione ...In seguito all’addio di Alfredo Altavilla, che diventerà presidente di Ita, la nuova compagnia aerea che prenderà il posto di Alitalia, il gruppo farmaceutico riorganizza la Governance. Rob Koremans ...La gente si ammala e muore. Naturale l’indignazione. Ma soprattutto ha fame! LEGGI ANCHE Parte Ita ... Bye bye Alitalia ... Il dibattito scarno, sempre più provinciale nel nostro paese, si concentra ...