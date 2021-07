1 minuto in Borsa 16 luglio 2021 (Di venerdì 16 luglio 2021) (TeleBorsa) – Si muove all’insegna del ribasso la seduta finanziaria delle borse europee, mentre Piazza Affari resiste al vento delle vendite. Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, andamento positivo per Recordati, che avanza di un discreto +1,23%. Le peggiori performance si registrano su Moncler, che ottiene -1,84%. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +110 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,71%. Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, annunciati i Prezzi al Consumo dell’Unione Europea, pari a 1,9%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia della Fiducia Consumatori dell’Università del Michigan, che ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 16 luglio 2021) (Tele) – Si muove all’insegna del ribasso la seduta finanziaria delle borse europee, mentre Piazza Affari resiste al vento delle vendite. Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, andamento positivo per Recordati, che avanza di un discreto +1,23%. Le peggiori performance si registrano su Moncler, che ottiene -1,84%. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +110 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,71%. Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, annunciati i Prezzi al Consumo dell’Unione Europea, pari a 1,9%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia della Fiducia Consumatori dell’Università del Michigan, che ...

Ultime Notizie dalla rete : minuto Borsa 1 minuto in Borsa 16 luglio 2021 Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 14.822,75 punti.

Jordan Belfort: chi è, patrimonio e come ha fatto i soldi ... dove Wall Street perde oltre il 20% e anche Belfort perde il suo lavoro da speculatore di Borsa . ... tirando su essenzialmente 15 milioni di dollari in qualche minuto . La M/Y Nadine, lo Yacht di ...

1 minuto in Borsa 15 luglio 2021 Borsa Italiana Pescara, due giovani ladre aggrediscono la titolare della profumeria L'ultimo allarme criminalità a Pescara arriva da viale Regina Elena e lo lancia, via Facebook, Marina Fedeli, titolare di Marina Parfums: «È un messaggio ...

Il titolo Netflix vola in Borsa, ma quanto durerà? Vai al minuto 8:00 per ascoltare il Benzinga PreMarket Team discutere delle notizie su Netflix Inc (NASDAQ:NFLX).. Perché è importante La resistenza è costituita da un grande gruppo di venditori che ...

Si attende un avvio positivo per ladi New York. In particolare, il future sull'S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 14.822,75 punti.... dove Wall Street perde oltre il 20% e anche Belfort perde il suo lavoro da speculatore di. ... tirando su essenzialmente 15 milioni di dollari in qualche. La M/Y Nadine, lo Yacht di ...L'ultimo allarme criminalità a Pescara arriva da viale Regina Elena e lo lancia, via Facebook, Marina Fedeli, titolare di Marina Parfums: «È un messaggio ...Vai al minuto 8:00 per ascoltare il Benzinga PreMarket Team discutere delle notizie su Netflix Inc (NASDAQ:NFLX).. Perché è importante La resistenza è costituita da un grande gruppo di venditori che ...