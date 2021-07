Tornano alla Fondazione rarissimi documenti storici del Banco di Napoli. Venivano venduti via Internet (Di giovedì 15 luglio 2021) Importanti documenti storico-bancari saranno restituiti oggi nella sede della Fondazione Banco di Napoli dal comandante del Nucleo per la Tutela del Patrimonio culturale di Napoli, maggiore Giampaolo Brasili, alla presidente della Fondazione Rossella Paliotto. Nel monitorare la vendita online di beni bibliografici sulle più note piattaforme di e-commerce, i militari del Nucleo Tpc di Napoli, su segnalazione della Fondazione Banco di Napoli, hanno individuato una cospicua documentazione bancaria che ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 15 luglio 2021) Importantistorico-bancari saranno restituiti oggi nella sede delladidal comandante del Nucleo per la Tutela del Patrimonio culturale di, maggiore Giampaolo Brasili,presidente dellaRossella Paliotto. Nel monitorare la vendita online di beni bibliografici sulle più note piattaforme di e-commerce, i militari del Nucleo Tpc di, su segnalazione delladi, hanno individuato una cospicua documentazione bancaria che ...

