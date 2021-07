Tari a Sava | tavolo di confronto tra amministrazione e Confcommercio

Leggi su tarantinitime

(Di giovedì 15 luglio 2021) Continuano gli incontri con gli Amministratori dei Comuni del territorio provinciale incentrati su imposte comunali eper le utenze non domestiche ed in particolare per le attività del commercio che più sono state colpite dalle chiusure legate alla pandemia . Nei giorni scorsi è stata la volta del Comune di. Il sindaco Dario Iaia e il consigliere comunale con delega ai tributi Marco Di Punzio, hanno incontrato il presidente della delegazione di, Silvio Testa, ed il direttore diTaranto, Tullio Mancino. L’incontro – ha riferito Testa – ha avuto esiti ...