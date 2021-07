Spread tra Btp e Bund chiude a 105 punti (Di giovedì 15 luglio 2021) Lo Spread tra Btp e Bund tedesco chiude in lieve rialzo a 105 punti base, rispetto ai 103 punti dell'avvio di seduta. Il rendimento del decennale italiano si attesa allo 0,72%. . 15 luglio 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 luglio 2021) Lotra Btp etedescoin lieve rialzo a 105base, rispetto ai 103dell'avvio di seduta. Il rendimento del decennale italiano si attesa allo 0,72%. . 15 luglio 2021

Advertising

fisco24_info : Spread tra Btp e Bund chiude a 105 punti: Il rendimento del decennale italiano allo 0,72% - GoldAndOther : Petrolio, prezzi in calo: c’è il compromesso tra Emirati e Arabia Saudita - Materie Prime - Commoditiestrading - italiaserait : Spread oggi, com’è il differenziale tra Bund e Btp - ierogamos : Tra pizzini, spread e covid, la democrazia è sempre più considerata un evento avverso - GioFaggionato : @giapao @cribart Non siamo qui per chiudere gli spread tra gli antipatici e i non antipatici -