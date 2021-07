Roma | Fonseca | ' Cristante è un esempio Spinazzola? Il migliore'

(Di giovedì 15 luglio 2021)- In un'intervista al giornale portoghese Record , l'ex allenatore dellaPauloha parlato dell'Italia di Roberto Mancini e della vittoria a Euro2020 , in particolare dei due ...

- In un'intervista al giornale portoghese Record , l'ex allenatore dellaPauloha parlato dell'Italia di Roberto Mancini e della vittoria a Euro2020 , in particolare dei due giocatori che lui stesso ha allenato nelle ultime due stagioni, Bryan Cristante e ...In un'intervista al giornale portoghese Record , l'ex allenatore dellaPauloha parlato dell'Italia di Roberto Mancini e della vittoria a Euro2020 , in particolare dei due giocatori che lui stesso ha allenato nelle ultime due stagioni, Bryan Cristante e ...Suzuki Italia consegnerà domani, 16 luglio, due Vitara Allgrip a Difesa Servizi Spa, società in house del ministero della Difesa. Le ...Il portoghese ex allenatore dei giallorossi è stato intervistato dal giornale portoghese Record Torna a parlare l’ex allenatore della Roma, Paulo Fonseca. Il portoghese è stato intervistato dal giorna ...